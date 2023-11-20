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頒終身成就獎給梁朝偉原來不是李安 坎城名導曝原因

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
國際名導陳英雄暌違7年推新作「火上鍋」。記者王聰賢／攝影
國際名導陳英雄暌違7年推新作「火上鍋」。記者王聰賢／攝影

國際名導陳英雄暌違7年推新作「火上鍋」，一出手就順利拿下今年坎城影展最佳導演獎，近日來台灣參加金馬影展，不只上大師課與影人交流，20日也接受媒體訪問。曾跟梁朝偉合作過「三輪車伕」的陳英雄，透露原本是要由他頒獎給梁朝偉威尼斯影展終身成就獎，但因有其他工作排不出時間，才改由李安導演頒發，他也表示很認同李安當時的引言。

陳英雄拍攝「火上鍋」的前置時間非常短，拍攝又很複雜，因此拍攝結束後他感到很疲憊，花了很多時間才將身體調整回來，而擔任這部片造型的太太陳女燕溪也因為太過疲憊，2度送急診，不禁讓他直說：「現在覺得健康最重要」。

「火上鍋」也充滿著他對老婆的愛意，片中情感流動方式就是他們兩夫妻私下的互動，陳英雄更透露老婆非常會做菜，舉凡越南、法國、緬甸、印度料理都很拿手，問及對他來說老婆像哪道料理？他開心分享：「像片中那道魚料理，用牛奶溫火慢慢煮，非常鮮嫩，是很純粹的一道，太太就像這道。」電影結尾的字幕也寫了獻給自己的夫人，陳英雄說老婆看完片後也感動掉淚。

這部片由影后茱麗葉畢諾許與影帝班諾馬吉梅合演，兩人過去曾是戀人關係，陳英雄透露，其實一開始就屬意茱麗葉演出：「當時侯孝賢導演拍攝『紅氣球』的時候我有去探班，就有承諾未來合作」。至於男主角則是一開始就想邀請班諾馬吉演出，但茱麗葉透露對方應該不會答應，沒想到班諾馬吉最後看完劇本後立刻答應。另外，他也提到茱麗葉畢諾許與班諾馬吉梅兩人其實私下很會做菜，還藉此片在現場跟米其林主廚討教幾招廚藝專業問題。

最後，問起陳英雄未來的作品計畫，他先是賣關子表示，說出來可能會無法成真，不過現場媒體表示：「在台灣只要講出來的東西就會實現！」讓他笑著透露，新片將會是一個關於「佛陀」主題的作品，至於是否還需要相隔7年才完成？陳英雄再度笑說：「我會努力快一點！既然在台灣說了，就一定要拍。」

國際名導陳英雄來台灣參加金馬影展。記者王聰賢／攝影
國際名導陳英雄來台灣參加金馬影展。記者王聰賢／攝影

國際名導陳英雄暌違7年推新作「火上鍋」。記者王聰賢／攝影
國際名導陳英雄暌違7年推新作「火上鍋」。記者王聰賢／攝影

國際名導陳英雄來台灣參加金馬影展。記者王聰賢／攝影
國際名導陳英雄來台灣參加金馬影展。記者王聰賢／攝影

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