藝人楊皓崴演出民視8點檔「愛的榮耀」，劇中飾演吳皓昇的兒子「張元勇」，外表英俊挺拔的他今晚(20日)初登場，沒想到竟被安排仙人跳，結果只穿著緊身四角內褲就在街頭狂奔，還意外地與顏曉筠撞成一團，引來民眾圍觀。

模特兒出道的楊皓崴，平常就有維持運動的好習慣，為了這場「上空戲」，他封閉訓練2個禮拜，靠節食和重量訓練，成功瘦下4公斤，胸肌、六塊腹肌也明顯可見。身高183公分的他，為了詮釋企業家二代角色，特地找了3家西服，希望每次出場都能氣場爆棚、Keep住高富帥形象。

劇中，楊皓崴只穿著內褲街頭裸奔，意外撞上「女學霸」顏曉筠，為了營造雙方的不期而遇，楊皓崴頻頻卡關，因他常在跑一半就忍不住煞車，算不準「相撞」距離又擔心女方受傷，為了求好心切，2人在街頭來回奔跑數十次，沒想到顏曉筠還是被撞飛跌倒，猛烈地相撞，使得拍攝一度中斷。

2人初見面，男方幾乎全裸的模樣，尤其重點部位，令顏曉筠害羞到不敢直視，她笑說，一開始得知要拍男女生相遇的浪漫橋段時，並未特別在意，直到正式拍攝，才知對方只穿內褲，還要被男生一手抱住，面對一堵肉牆，讓她心跳加速，不知自己的手該放哪裡才好，實在非常害羞。

顏曉筠在「愛的榮耀」中扮演學霸。圖／民視提供 陳慧貞

「愛的榮耀」中，楊皓崴(右)穿緊身四角褲街頭狂奔，意外與顏曉筠撞成一團。圖／民視提供 陳慧貞

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