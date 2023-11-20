「最美儀琳」招牌娃娃臉消失！48歲何美鈿真實模樣網看傻眼
香港知名演員何美鈿曾演出過許多戲劇，包括《笑傲江湖》、《少年英雄方世玉》、《天龍八部》、《風流少年唐伯虎》等。她在《笑傲江湖》中飾演儀琳小師妹，清純可愛娃娃臉還被封為「最美儀琳」。這幾年轉往大陸發展的她，近來她參與的網路電影意外曝光她的真實狀態，引發熱議。
48歲的何美鈿近來出演網絡電影《護國密探》，她在電影中飾演男主角的媽媽，戲中她化著淡妝卻清楚看到魚尾紋、色斑。
有網友對比何美鈿微博上分享的照片，猜測何美鈿的照片應該都是使用濾鏡；而這回何美鈿在劇中意外曝光真實模樣，也讓網友們不禁感嘆：「歲月不饒人」。
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