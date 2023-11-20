BLACKPINK續約有解了！4人制繼續走下去 2成員願簽約
南韓人氣女團BLACKPINK日前結束世界巡演，傳出成員未續約，巡演成團體最後公開活動，再加上4位團員各有盤算，恐難再度合體，但有韓媒報導指出，4人制會繼續走下去，其中會有2名成員與YG娛樂繼續簽約。
韓媒「文化日報」報導。BLACKPINK將以4人團體續約，並與YG協商「繼續以團體為單位活動」，而其中2位成員已經完成了簽約，等剩下2位成員簽完約，才會對外正式公布，雖然BLACKPINK的4人組合確定存活，不過。目前還沒有成員正式與YG續約。
報導另表示，Lisa早已決定離開YG而其他成員也有收到各家經紀公司的邀約，據業界人士表示，「為了招攬，她們確實有人開價到百億簽約金，但這段時間YG一路支援BLACKPINK的活動，也有成員認為繼續與YG合作，效率可能會更高，因此雙方仍在溝通中」。
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