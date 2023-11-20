快訊

賴蕭配成軍 蕭美琴喊「我回來了」：為了我們的國家，我會撂落去

台鐵冷到鐵軌裂了！影響7列次延誤近2小時 1760人受影響

稱兩黨高下立判！藍嗆：民進黨不分區名單臭酸、酬庸

女子持刀闖後台 SJ圭賢遭攻擊最新傷況曝光

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
SJ圭賢傳出為了保護舞台劇其他演員遭受女子持刀攻擊。圖／摘自IG
SJ圭賢傳出為了保護舞台劇其他演員遭受女子持刀攻擊。圖／摘自IG

SJ圭賢最近正在演出音樂劇「賓漢」，竟意外傳出被一名30幾歲的女子持刀傷害，韓媒報導指出，這名女子持刀闖入化妝間，並且不停持刀揮舞，似乎要攻擊演員，讓一旁的圭賢見狀後連忙制止，在過程中受傷，引發議論。

韓媒「TV朝鮮」指出，這位30幾歲的女子「A某」是在19日晚間6點闖入首爾江西區的音樂劇化妝間，並向參演的演員揮舞刀，當時圭賢正好在化妝間，為了阻止對方而受傷，消息指出，A某與演員們並不認識，只有在演出前一天曾進入化妝間，這次則是在看完表演後闖入，警方目前正在調查細節，消息一出引起軒然大波，更有不少粉絲質疑這名女子如何將凶器帶入會場，現在竟沒有任何安全檢查。圭賢所屬的Antenna娛樂事後正式回應，圭賢僅受到輕微擦傷，現場已有進行處置，目前無大礙。

SJ圭賢正在演出舞台劇「賓漢」。圖／摘自IG
SJ圭賢正在演出舞台劇「賓漢」。圖／摘自IG

SJ圭賢傳出為了保護舞台劇其他演員遭受女子持刀攻擊。圖／摘自IG
SJ圭賢傳出為了保護舞台劇其他演員遭受女子持刀攻擊。圖／摘自IG

相關新聞

BLACKPINK續約有解了！4人制繼續走下去 2成員願簽約

南韓人氣女團BLACKPINK日前結束世界巡演，傳出成員未續約，巡演成團體最後公開活動，再加上4位團員各有盤算，恐難再度...

女子持刀闖後台 SJ圭賢遭攻擊最新傷況曝光

SJ圭賢最近正在演出音樂劇「賓漢」，竟意外傳出被一名30幾歲的女子持刀傷害，韓媒報導指出，這名女子持刀闖入化妝間，並且不...

陸元琪愛上小21歲歐巴「慘成小三」 分手後暴瘦12公斤

陸元琪日前接受「聯合報」專訪，吐露再次遇上渣男，對方是小她21歲的韓國歐巴，不料最後發現對方是個賭鬼，才痛下決心分手，如今

人生勝利組！「百萬小學堂」容容現況曝光 網見學經歷驚：學霸中的學霸

「百萬小學堂」的班底容容（吳欣容）最近被網友關心現況，有follow她社群動態的網友立刻分享，容容的學經歷比大家想得更厲...

才發2首新歌！蔡依林驚爆無法呼吸 內幕流出

蔡依林（Jolin）甫推出替影集「此時此刻」演唱的主題曲「Someday, Somewhere」，深情詮釋令人動容，緊接...

直擊／李連杰現身！帶超美大女兒亮相 可愛互動曝光

60歲「功夫皇帝」李連杰久未造訪台灣，今天為了宣傳首部著作「超越生死：李連杰尋找李連杰」出席分享會，他也帶著大女兒Jan...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。