女子持刀闖後台 SJ圭賢遭攻擊最新傷況曝光
SJ圭賢最近正在演出音樂劇「賓漢」，竟意外傳出被一名30幾歲的女子持刀傷害，韓媒報導指出，這名女子持刀闖入化妝間，並且不停持刀揮舞，似乎要攻擊演員，讓一旁的圭賢見狀後連忙制止，在過程中受傷，引發議論。
韓媒「TV朝鮮」指出，這位30幾歲的女子「A某」是在19日晚間6點闖入首爾江西區的音樂劇化妝間，並向參演的演員揮舞刀，當時圭賢正好在化妝間，為了阻止對方而受傷，消息指出，A某與演員們並不認識，只有在演出前一天曾進入化妝間，這次則是在看完表演後闖入，警方目前正在調查細節，消息一出引起軒然大波，更有不少粉絲質疑這名女子如何將凶器帶入會場，現在竟沒有任何安全檢查。圭賢所屬的Antenna娛樂事後正式回應，圭賢僅受到輕微擦傷，現場已有進行處置，目前無大礙。
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