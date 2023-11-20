陸元琪愛上小21歲歐巴「慘成小三」 分手後暴瘦12公斤

陸元琪日前接受「聯合報」專訪，吐露再次遇上渣男，對方是小她21歲的韓國歐巴，不料最後發現對方是個賭鬼，才痛下決心分手，如今再爆出男方是已婚人士，陸元琪因此被騙成小三，分手後暴瘦12公斤。

據「鏡週刊」報導，陸元琪遇到這位渣男歐巴，不僅好賭且本身已有老婆，還曾開口借錢後就搞消失，其實兩人在交往時男方一些行徑就有些可疑，但當時陸元琪沉迷在對方的甜言蜜語中，完全沒有發現，陸元琪坦承男方是有開口向她借錢，但是她每個月的開銷就要40萬，根本就沒有錢可以借給對方。

陸元琪也因為這段戀情，而無心於電商事業，去年疫情期間營業額可以高達千萬，但今年到目前為止，只有400萬，如今恢別情傷，她重新振作起來，專心為事業打拼。

商品推薦