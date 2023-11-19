人生勝利組！「百萬小學堂」容容現況曝光 網見學經歷驚：學霸中的學霸

「百萬小學堂」的班底容容（吳欣容）最近被網友關心現況，有follow她社群動態的網友立刻分享，容容的學經歷比大家想得更厲害，完全是名副其實的超級人生勝利組。

當年就讀天母國小的容容，因為優異的表現，在節目中常常成為救援代表。她後來在家裡的栽培下，2018年出國念書是讀加州大學柏克萊分校（UC Berkeley），2020年到Amazon亞馬遜實習，2021年畢業後，目前在美國軟體公司Anyscale擔任軟體工程師。

令網友驚訝的是，容容修習CS電腦科學，只花了3年就畢業，有人換算推測她的成績幾乎科科滿分，完全是「學霸中的學霸」。

容容現在的生活也精彩豐富，把自己打理得光鮮亮麗，兼顧生活品味和運動健身。網友讚嘆她就是不折不扣的千金小姐，也羨慕她靠自己的能力和資源開創上流人生。

容容順利自名校畢業。圖／摘自IG

容容先前到Amazon實習。圖／摘自IG

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