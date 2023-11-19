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才發2首新歌！蔡依林驚爆無法呼吸 內幕流出

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
蔡依林跟麥當勞合作輕快舞曲新歌「OH LA LA LA」。圖／華納音樂提供
蔡依林跟麥當勞合作輕快舞曲新歌「OH LA LA LA」。圖／華納音樂提供

蔡依林（Jolin）甫推出替影集「此時此刻」演唱的主題曲「Someday, Somewhere」，深情詮釋令人動容，緊接著則跟麥當勞合作輕快舞曲新歌「OH LA LA LA」，主視覺辣秀修長美腿，讓人目不轉睛，她表示：「這首歌的『OH LA LA LA』，是我想像當吃到令人滿足的食物會忍不住發出的聲音，希望可以傳遞簡單的快樂給大家。」

「OH LA LA LA」是她和「怪美的」、「腦公」製作人Richard Craker跨海聯手創製，由於自己總是猶豫不決，所以Richard Craker休假期間仍得隨身攜帶電腦，其中最具難度的是溝通編曲及聲響設計的段落，Jolin自認像是嬰兒學語，親自上網一個個汲取樂器的音色，最終完成了這首為麥當勞40周年量身打造的作品。

Jolin在MV綁起立體愛心辮子頭、搭乘熱氣球從天而降，墜入了凌亂與快節奏的辦公室環境中，在高速的印表機及沉重壓力下出現奇思異想，突然搖身一變成為華麗女王，並且隨著節奏熱跳魔性舞蹈，加上影像視覺結合舞台劇設計，讓人有掉進超現實世界的錯覺。

有趣的是當她一看見導演設計的辦公室時，處女座的「潔癖」特質瞬間發作，不禁笑說：「第一時間心想『天啊！好亂喔』，桌上滿滿的東西讓我覺得無法呼吸，拍攝時我滿腦子只想著要怎麼幫忙打掃。」MV於24日晚上8點上線。

蔡依林綁起立體愛心辮子頭。圖／華納音樂提供
蔡依林綁起立體愛心辮子頭。圖／華納音樂提供

蔡依林新歌「OH LA LA LA」主視覺辣秀修長美腿，讓人目不轉睛。圖／華納音樂提供
蔡依林新歌「OH LA LA LA」主視覺辣秀修長美腿，讓人目不轉睛。圖／華納音樂提供

蔡依林跨海聯手Richard Craker創製歌曲。圖／華納音樂提供
蔡依林跨海聯手Richard Craker創製歌曲。圖／華納音樂提供

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