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直擊／李連杰現身！帶超美大女兒亮相 可愛互動曝光

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
李連杰與大女兒Jane。記者吳致碩／攝影
李連杰與大女兒Jane。記者吳致碩／攝影

60歲「功夫皇帝」李連杰久未造訪台灣，今天為了宣傳首部著作「超越生死：李連杰尋找李連杰」出席分享會，他也帶著大女兒Jane亮相，讓粉絲都相當驚訝。

李連杰與第二任妻子利智育有2個女兒Jane和Jada，兩位小孩都很優秀，她們不僅遺傳的媽媽的美貌，大女兒還是哈佛大學高材生，小女兒Jada則是在美國知名高中「菲利普斯學院」就讀。

今天Jane隨父親到會場，一身端莊黑色服裝，搭配烏溜的黑色秀髮，相當有氣質，她坐在台下聽父親分享新書，不時露出甜美的笑容。

李連杰曾透露過，女兒的優秀學績歸功於太太的教育，當時利智淡出演藝圈、專心照顧家庭，女兒未滿一歲就開始聘請老師教育，也親自負責孩子的教育，把2名女兒成功培養成美貌與頭腦雙全。

李連杰大女兒Jane。記者吳致碩／攝影
李連杰大女兒Jane。記者吳致碩／攝影

李連杰大女兒Jane。記者吳致碩／攝影
李連杰大女兒Jane。記者吳致碩／攝影

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