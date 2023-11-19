吳謹言被傳同居遭洗腦「積極備孕」？ 老闆說話了
大陸女星吳謹言2017年因主演宮鬥劇「延禧攻略」中的「魏瓔珞」爆紅，但近兩年她幾乎於螢光幕前消聲匿跡，近日就有網友爆料她與演員洪堯戀情穩定正「積極備孕」，瞬間引發熱議，不過這項說法立即被吳謹言的老闆于正澄清此為造謠，並表示她接下來將演出古裝劇「春花厭」。
吳謹言與在「延禧攻略」中演出「和親王」弘晝的演員洪堯屢傳緋聞，還被爆疑似進展到同居關係，但2人至今未有表態。日前有網友在微博爆料，指出吳謹言這兩年之所以沒出現在螢光幕前，除了想要低調度日外，另一原因是在「積極備孕」，還指吳謹言在這段感情中付出很多，「她身邊人都不建議她著急懷寶寶，但她被男方洗腦了，執意想要開始家庭生活。」
對此，吳謹言的老闆于正在爆料文底下留言闢謠：「馬上進組了，還造謠。」表示吳謹言已接下新工作，新戲則是將與劉學義搭檔主演的古裝劇「春花厭」，預計年底開拍。
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