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秦嵐聲帶出問題治不好變「電音朵拉」 認「其實很沮喪」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
秦嵐。 圖／擷自微博
秦嵐。 圖／擷自微博

過去在「延禧攻略」中飾演溫柔「富察皇后」的秦嵐，獲得很多人喜愛，最近她登上大陸實境節目「花兒與少年5」，不過她沙啞的聲音被網友笑稱像是「電音朵拉」，而她也在節目中坦承其實對於失聲倒嗓一事很沮喪。

其實2019年秦嵐在拍「傳家」時就出現失聲的情況，她在受訪時吐露因為聲帶出現問題，正常聲帶是平衡開合，但她是一邊很開一邊閉不了，當時導演見到她此情況也傻眼，後來休息4個月吃中藥調養，她的工作室也證實此病況，更透露秦嵐因此慢性咽炎多次復發，最近在「花兒與少年5」節目上，辛芷蕾就很認真的問「你嗓子變成這樣，你自己聽想笑不」，秦嵐坦承其實感覺挺難受的，而且當醫生告知是治不好，找不到原因，她更是感到很壓抑、沮喪，覺得自己以前那麼好聽的聲音去哪了。

沒想到辛芷蕾竟還問「別人沮喪，人家都不說話」，秦嵐則忍不住回擊「那我都來了，我不說話，你們就看我大眼瞪小眼啊？把我當個異類啊？那我可得正常的做一個我自己，我得參與啊，得交流啊！」粉絲則安慰「沒事姐！你會靠著你的顏值身材大殺四方」。

秦嵐坦承失聲倒嗓後，感到很沮喪。 圖／擷自芒果tv
秦嵐坦承失聲倒嗓後，感到很沮喪。 圖／擷自芒果tv

秦嵐坦承失聲倒嗓後，感到很沮喪。 圖／擷自芒果tv
秦嵐坦承失聲倒嗓後，感到很沮喪。 圖／擷自芒果tv

秦嵐坦承失聲倒嗓後，感到很沮喪。 圖／擷自芒果tv
秦嵐坦承失聲倒嗓後，感到很沮喪。 圖／擷自芒果tv

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