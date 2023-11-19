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羽生結弦閃電離婚 前妻家鄉不滿怒批「真不是個男人」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
羽生結弦。 圖／美聯社
羽生結弦。 圖／美聯社

日本「花滑王子」羽生結弦8月時宣告結婚喜訊，沒想才隔105天就突宣告離婚，對於兩人分開原因羽生結弦則指出，因為女方受到跟拍騷擾，連家門都無法出，還有對於他家人、相關人士誹謗中傷，已到無法忍受的地步，為了往後生活及對象的幸福，決定離婚。

對於這樣的理由有不少網友覺得無法理解，日媒「NEWS POST SEVEN」更指出女方家鄉那邊已傳出不少批評羽生結弦的聲音，羽生結弦當時宣告結婚喜訊時，雖沒有透露女方的身分資訊，但最後還是被挖出，女方是大他8歲的美女小提琴家末延麻裕子，女方家鄉的地方媒體「日報新周南」9月時就報導證實，還收到不少家鄉人士的祝賀。因為末延麻裕子常會回鄉到小學為孩子們演奏小提琴，還是「山口家鄉大使」。

但如今離婚消息公開後，「NEWS POST SEVEN」向「日報新周南」詢問當地的狀況，「日報新周南」揭露他們收到不少當地民眾不滿的電話，痛批羽生結弦「什麼樣的男人可以這麼輕易地離開他的妻子」、「把錯怪給媒體，別說這些蠢話」、「真不是個男人」等。

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