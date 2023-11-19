看泰勒絲演唱會竟然喪命！巴西熱到讓歌迷心臟停止

好不容易搶到一票難求的泰勒絲演唱會入場券，原本是見偶像的開心時刻，卻成了人生之路的最後一刻？

巴西里約熱內盧驚傳有年輕女子為了去聽泰勒絲演唱會，在開場前於酷熱的天氣下排隊數小時、沒有水，到最後昏倒，經由40分鐘的心肺復甦急救後被送往醫院，途中第2度心跳停止，在抵達醫院後不久已回天乏術。

這名不幸去世的歌迷安娜克萊拉班納維迪斯才23歲，驚聞她在演唱會開始前已經告別人世，泰勒絲手寫信表示無法表達內心有多悲痛，感受到很深的失落也心碎，但向她的親友獻上關懷。最後則寫道：「這是我決定把巡演帶到巴西時，幾乎不會預期到的事。」

根據歐美報導，里約面臨極端炎熱天氣，主辦單位還禁止觀眾帶水入場，只能在場內買較昂貴的水，一堆泰勒絲迷咬牙忍住，也怕一離開隊伍就無法在場內佔據到好位子，大家汗如雨下，有人形容「熱到好像有60度」，一堆人直嚷著「我們要水」，連泰勒絲都中途喊卡，從台上把水拿給台下群眾，也安排工作人員送水。

泰勒絲「時代」巡迴演唱會一路締造光輝紀錄，沒想到卻在巴西造成憾事，也是所有人都不樂見的結果。

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