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館長出國比賽為國爭光 柔術比賽獲「一金一銅」自認：盡力了

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
館長赴沖澠參加柔術比賽獲得一金一銅成績。 圖／擷自IG
館長赴沖澠參加柔術比賽獲得一金一銅成績。 圖／擷自IG

館長陳之漢）18日曝光赴日參加柔術比賽獲得一金一銅的成績，在領獎台上還拿出國旗拍照，44歲的他坦言已經盡力了。

館長這次前往沖繩參加柔術國際比賽，帶著自家的子弟兵出戰，他本人也親自下場參加比賽，最後的成績是一金一銅，他也自認已經盡力，不少粉絲大讚「超猛的」、「原本以為又是p圖，沒想到是真的！」、「恭喜館長圓出國比賽的夢」、「好久沒看到國旗這樣被張開了」。

館長赴沖澠參加柔術比賽獲得一金一銅成績。 圖／擷自IG
館長赴沖澠參加柔術比賽獲得一金一銅成績。 圖／擷自IG

館長赴沖澠參加柔術比賽獲得一金一銅成績。 圖／擷自IG
館長赴沖澠參加柔術比賽獲得一金一銅成績。 圖／擷自IG

館長赴沖澠參加柔術比賽獲得一金一銅成績。 圖／擷自IG
館長赴沖澠參加柔術比賽獲得一金一銅成績。 圖／擷自IG

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