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65歲姜育恆怎麼了？突對台下喊「有權有勢不買票」

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
姜育恆相隔8年2度攻蛋。記者吳致碩／攝影
姜育恆相隔8年2度攻蛋。記者吳致碩／攝影

姜育恆8年前首度攻蛋時表示可能是舞台告別作，今（18）日他重返小巨蛋舉辦新演唱會「人生的路」，萬名4、5年級的歌迷力挺，他透過螢幕上一張張照片回顧從南韓來台灣落地生根的人生路，65歲的憂鬱王子實力仍在，不但和李翊君合唱經典「愛我你怕了嗎」，更找來當年同門師弟吳奇隆合唱新歌，綜藝大姐大張小燕、胞姊姜育花都現身包廂，他還嗨喊：「小燕姐，我們做到了！」

雖然喊著歲月不饒人，姜育恆連飆20多首歌寶刀未老，用「曾經年輕」、「被遺忘的季節」揭開人生與演唱會序幕；他開玩笑對第一排觀眾說：「這裡都是我的好朋友，有權有勢有錢，但都不買票。」李翊君除了合唱，也帶來「風中的承諾」、「雨蝶」，她笑說：「這麼多年之後終於能在小巨蛋的舞台合唱，請問你們喜歡這首歌嗎？我今天的責任是要讓姜哥換衣服，在我的學生時代買的第一場專輯就是姜哥，我特別喜歡他憂鬱王子的個性，就是要屎臉，不能笑，笑就不迷人了。」

她也揭露2人後台對話：「我對姜哥說你演唱會票價不得了，算是數一數二，他說『還好吧，我的朋友都買得起』，讓我們這些後生小輩好生羨慕。」隨後姜育恆重現當年8點檔主題曲「梅花三弄」，並以台語歌曲「家後」獻給一直陪伴支持自己的妻子。

姜育恆2度攻蛋。記者吳致碩／攝影
姜育恆2度攻蛋。記者吳致碩／攝影

姜育恆（左）和李翊君合唱。記者吳致碩／攝影
姜育恆（左）和李翊君合唱。記者吳致碩／攝影

姜育恆（左）找來李翊君當嘉賓。記者吳致碩／攝影
姜育恆（左）找來李翊君當嘉賓。記者吳致碩／攝影

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