胡宇威洩婚禮為這事卡關 談唐禹哲藏私生子「掉下巴」

胡宇威、陳庭妮這對「真愛CP」去年7月在紐約登記結婚，但婚禮場地至今卡關婚紗照也還沒拍，胡宇威18日出席髮品記者會時表示，兩人婚後沒有避孕，但現在已經是用爸爸的角度在看世界。聽聞昔日同台合作「終極一班」的唐禹哲和前女友已有11歲兒子，驚訝到掉下巴。

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胡宇威表示，雖然兩人婚後沒有避孕但是仍希望按照生活的順序，婚禮之後才有小孩，也希望孩子是來到一個比較和平沒有戰爭的世界。他身邊很多朋友都已經當爸，所以現在也都用爸爸的心態看事情，會考慮到孩子未來的生活費和教育費等等，希望和陳庭妮買屬於自己的房子，但不會把錢砸在豪宅上，想以後給小朋友很好的環境 ：「就跟我們婚禮一樣，希望找到最適合我們的地方。」

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他形容新婚生活愉快的不得了，「跟妮妮很match」，兩人有談到若有孩子後希望能陪伴孩子長大，「會協調一個出去工作，另外一個就在家陪伴」。他說看著陳庭妮從以前對運動意興闌珊到現在非常主動積極，覺得她改變很多，「就算有小孩也是會有責任感，身材身體要顧好。」過去合作夥伴唐禹哲傳出未婚生子，孩子都已經11歲，胡宇威聽後擺出掉下巴的神情，之前還有吳尊也隱瞞有家庭一事，被笑「終極系列」都很會藏小孩，他開玩笑：「搞不好我也有！」

他最近剛拍完「我們這一攤」，因為對做菜很有興趣，希望有第二季，笑說未來退休希望可以繼續擺攤。

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胡宇威出席髮品活動，談到明年會舉辦婚禮。圖／Hair Rituel提供 陳庭妮（左）胡宇威已登記結婚但尚未拍婚紗照。圖／摘自facebook

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