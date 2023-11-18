肯定Joeman為呼麻道歉有誠意 77老大曝「男人間對話」

網紅Joeman呼麻被逮，同為網紅的中醫師77老大17日與賈靜雯同台出席滴雞精活動，被問是否有關心Joeman？坦言有傳訊息向對方喊「加油」，Joeman也回了他手臂肌肉的加油貼圖，形容是「男人之間」的打氣方式。

77老大認為，Joeman道歉還是算滿有誠意的，「雖然做錯事情，但他還是有擔當，要好好道歉，畢竟做了不對的事，希望大眾還是願意給他機會」。至於日後是否會再與對方合作？他表示之前只有接受過Joeman一次專訪，私下沒有很熟，但都會聯絡，在經營網紅事業這一塊，「我有不懂都會問他，他是我前輩」。

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