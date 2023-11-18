漫畫才子蕭言中癌逝 吳淡如悼友人：你的倔強我知道
台灣漫畫才子蕭言中抗癌4年仍不敵病魔，於今（18）日早上5:14辭世，享年58歲。
蕭言中離世消息由台北市漫畫工會理事長黃俊維曝光，吳淡如聽聞離世消息發文悼念友人，寫下：「人生不相見，一聽到消息，已經隔世。多年來偶有交集，但一直相忘於江湖；你的倔強我知道，所以病中也未探望。我的朋友蕭言中，安息。」
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