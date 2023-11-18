咘咘爆哭不想補習！修杰楷心軟帶回家 賈靜雯傻眼開罵

修杰楷在自己當製作人的「此時此刻」中演出「一家之主」單元，戲裡戲外都是超強煮夫，他笑說沒有刻意安排，而是其他演員對這個角色似乎比較沒有興趣，就由他來演出。被問戲外跟老婆賈靜雯是否也會分工家事？他表示：「我們這部分滿有默契的，她在忙我就減少長時間外出的工作，我在忙她也會盡量錯開工作時間。」

修杰楷形容，戲中做的家事大概只演到現實生活忙碌程度的百分之十，小孩瑣碎事情太多，尤其每個月都要幫兩個女兒排行程，相當頭大。但他坦言，小孩有時候會反抗，提到咘咘覺得上英文課很累，「她個性很壓抑，不太會輕易說不去上課」。但有一次她反抗到在車上大哭，修杰楷一時心疼，就幫女兒請假，結果回家就被賈靜雯罵，「她覺得都已經去了，好好說服小孩還是可以上課」。

雖然修杰楷當時「天使上身」，但平常其實都很兇，因此小孩還是都比較愛媽媽。連楊銘威家的小孩也都很怕修杰楷，但楊銘威認為很好，「小朋友就欠罵，總要有個人扮黑臉，讓他們懂規矩」。

不過楊銘威對安親班、課後才藝班這一塊則比較不強求，最近終於說服老婆方志友，讓小學三年級的女兒Mia不用再去課後安親班，「現在她每天都快樂到不行，笑容滿面」，且Mia反而因此更自動自發寫作業。

楊銘威在「完美的躲避球比賽」中演男同志，和張軒睿上演多場吻戲，他透露方志友已追劇，但楊銘威笑說，老婆看其他男星朱軒洋、劉俊謙等人的單元比較興奮，甚至嗨到邊看邊雙腿狂踢。

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楊銘威演同志上演男男吻。記者王聰賢／攝影 修杰楷戲裡戲外都是「煮夫」。記者王聰賢／攝影

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