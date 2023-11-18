張鈞甯爆脫單好事近！年底將與導演新歡結婚
41歲張鈞甯昔日緋聞對象趙又廷、邱澤等人幾乎都已成人夫，她也傳出好事近，「壹蘋新聞網」報導，她與38歲馬來西亞導演柯汶利將在年底結婚，兩人曾合作過「唐人街探案」、「女心理師」等劇。
對於婚訊，張鈞甯稍早透過經紀人回應：「鈞甯目前都在忙新電影項目的籌備，她在每個人生階段有自己的安排，工作和感情都是，有好消息的話會再分享給大家，謝謝大家的關心。」
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