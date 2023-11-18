「此時此刻」選角秘辛曝光！導演為挺「小張國榮」激戰郭雪芙槓上製作人

「此時此刻」10日於Netflix上線48小時即衝上排行榜冠軍，10段疫情下的愛情故事引起許多討論，總製作人戴天易、製作兼演出的修杰楷及兩位單元男主角楊銘威、章廣辰日前受訪，製作人們是否會起爭執？戴天易笑說：「我跟總導演連奕琦爭執比較多。」他和修杰楷還聯手力保楊銘威演出男同志。

因10段故事各有不同主角，卻又要互有關連，陣容龐大增加調度困難，對於選角，製作人及導演也各自有不同考量，其中雙方對峙最久的，就是與郭雪芙主演「站一個晚上」的香港演員劉俊謙。

戴天易提到，雖劉俊謙曾在電影「梅艷芳」中詮釋張國榮為人所知，但對台灣觀眾來說，仍是較面生，他希望由觀眾較熟的面孔跟郭雪芙搭檔，但連奕琦相當堅持劉俊謙演出，至於後來如何妥協？戴天易透露會在各種爭執中與導演做「交換條件」，大家各退一步。

延伸閱讀：露屁又起生理反應 劉俊謙圈粉謝客：看見這麼好色的我

另外一個受矚目的演員，就是多年未演台劇的小S，在「說好的輕井澤」中與吳慷仁上演大尺度激情戲，同單元的李銘忠、李佳穎甚至全裸床戰。戴天易透露，他對也曾執導「華燈初上」的連奕琦表示：「我之前對你很失望，尺度不夠大。」所以這次向導演許願突破尺度。

對於讓小S點頭參演，連奕琦與另一位導演高炳權花了很多時間說服她，戴天易說：「因為她也需要家人同意。」製作單位方面則一致希望小S演出該單元，不擔心她綜藝形象太鮮明，尤其想試試看她和吳慷仁能擦出什麼不同火花。吳慷仁則是一開始就確定他演出該角，但當時他主演的「有生之年」與「此」劇同時開鏡，兩個劇組都在搶他的時間。

延伸閱讀：不只激戰性愛戲精彩 小S吐槽這1點網笑噴：秒出戲了

另一個也很突破尺度的，就是修杰楷老婆賈靜雯主演的「真實故事改編」，賈靜雯與小24歲鮮肉曾敬驊在辦公桌上演激情戲，賈靜雯甚至下半身被脫到剩一條內褲。修杰楷為了首部自製作品，親自說服老婆演激情戲，戴天易透露，很多小鮮肉想搶曾敬驊這個角色，一旁楊銘威問修杰楷：「你們有在家裡先排練這場戲嗎？」修杰楷笑回：「家裡只有小孩書桌。」

賈靜雯與林心如確定演出後，戴天易形容壓力倍增，對於她們要演出哪個單元非常慎重考慮。林心如在「你心裡的鬼」中與林熙蕾上演女女戀，戴天易透露，是讓林心如自己選擇搭檔，要和她差不多年紀、演起來很舒服，於是林心如自己去請來好友林熙蕾參演。

延伸閱讀：激戰小鮮肉脫到剩內褲！賈靜雯羞曝「事前有保養」

楊銘威與張軒睿「完美的躲避球比賽」單元則探討男同志之愛，楊銘威過去較常演喜劇，這次角色斯文、穩重、內斂，讓人看到不一樣的他。戴天易透露，開會前跟修杰楷「串通」：「等等你就提楊銘威，然後我附和。」力保楊銘威演男同志。

楊銘威劇中愛上直男張軒睿，最終歸宿則是張耀仁，在賈靜雯主演的最後一集中登記結婚，楊銘威與張耀仁在同志酒吧場景被要求3場吻戲，結果賈靜雯來告訴他們：「鏡頭都沒在拍你們耶！」兩人根本白親了。 章廣辰(左起)、修杰楷、楊銘威在「此時此刻」中主演不同單元。記者王聰賢／攝影 林心如(左)、林熙蕾在「此時此刻」中上演女女戀。圖／Netflix提供 小S與吳慷仁在「此時此刻」中上演激情戲。圖／Netflix提供 劉俊謙演出「此時此刻」的「站一個晚上」單元狂圈粉。圖／Netflix提供

商品推薦