羽生結弦離婚！105天婚姻「妻子無法出家門」 日媒曝都還未過新婚生活
「花滑王子」羽生結弦8月4日無預警曝光婚訊，外界震驚，更讓人震撼的是這段婚姻僅維持105天就畫下句點，羽生結弦17日閃電宣布離婚。
羽生結弦聲明中透露「妻子連家門都無法踏出」，為了支持守護他而努力著，但媒體的跟拍、騷擾，還有對他家人、相關人誹謗中傷，甚至生活空間回有奇怪的車輛或陌生人徘徊，這樣的狀況持續下去，已到了難以忍受的地步。他自認還不夠成熟，考量到往後生活及對象的幸福，決定離婚。
而在羽生結弦發布離婚聲明前一天，日媒《女性SEVEN》報導他與妻子末延麻裕子結婚後尚未共同生活，羽生結弦仍和自己親人同住，雖然兩人克服困難選擇相守，卻無法過新婚生活，妻子甚至無法出門就傳離婚消息，令人震驚。
網友看消息震驚也難過，表示因為這樣而離婚太令人心碎，更表示羽生結弦可能之後都不敢再談戀愛了。
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