楊紫瓊一身紅袍解鎖新身分 開心圓夢榮耀加持不斷

楊紫瓊以電影《媽的多重宇宙》拿下第95屆奧斯卡影后，成為首位奪得該獎項的華裔女星，她今（17）日於社群分享近況，一身紅色畢業袍，解鎖新身分。

據港媒《光明日報》報導，楊紫瓊獲香港科技大學頒發「人文學榮譽博士學位」，她致詞時感謝多年來在電影領域受到的栽培，才擁有今日的地位。她事後受訪時表示很感謝科大，讓她完成了從小到大的夢想，又因為是在香港取得，特別開心，說道：「因為你知道的，香港是我的家。」

而她上個月才獲選為國際奧林匹克委員會委員，今又取得人文學博士學位，拿下金獎影后後榮耀加持不斷。

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楊紫瓊。圖／截自臉書／Michelle Yeoh 楊紫瓊

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