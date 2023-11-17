快訊

獨╱台北大巨蛋啟用 台韓港三地天王天后、天團準備「攻蛋」

赴馬英九基金會 國民黨推薦民調專家：今天來促藍白合 不是來拚輸贏

恐1秒被破解…台灣人最常用「爛密碼」出爐！專家曝預防小撇步

楊紫瓊一身紅袍解鎖新身分 開心圓夢榮耀加持不斷

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
楊紫瓊。圖／截自臉書／Michelle Yeoh 楊紫瓊
楊紫瓊。圖／截自臉書／Michelle Yeoh 楊紫瓊

楊紫瓊以電影《媽的多重宇宙》拿下第95屆奧斯卡影后，成為首位奪得該獎項的華裔女星，她今（17）日於社群分享近況，一身紅色畢業袍，解鎖新身分。

據港媒《光明日報》報導，楊紫瓊獲香港科技大學頒發「人文學榮譽博士學位」，她致詞時感謝多年來在電影領域受到的栽培，才擁有今日的地位。她事後受訪時表示很感謝科大，讓她完成了從小到大的夢想，又因為是在香港取得，特別開心，說道：「因為你知道的，香港是我的家。」

而她上個月才獲選為國際奧林匹克委員會委員，今又取得人文學博士學位，拿下金獎影后後榮耀加持不斷。

延伸閱讀：楊紫瓊花蓮舊地重遊 和這些大人物都見了面！

楊紫瓊。圖／截自臉書／Michelle Yeoh 楊紫瓊
楊紫瓊。圖／截自臉書／Michelle Yeoh 楊紫瓊

相關新聞

楊紫瓊一身紅袍解鎖新身分 開心圓夢榮耀加持不斷

楊紫瓊以電影《媽的多重宇宙》拿下第95屆奧斯卡影后，成為首位奪得該獎項的華裔女星，她今（17）日於社群分享近況，一身紅色...

李連杰昔為利智離婚 傳被女兒罵「不配當爹」首回真相

李連杰昨日出席「超越生死」心靈講座，他一開場便幽默自嘲「我還沒死」，他笑說，有網友虧他「死了那麼多次都沒死」，但其實最近...

Melody鬆口第二春 意外逼出小S無性婚姻

Melody和小S今天為時尚品牌咖啡快閃店站台，Melody恢單後美出新高度，從金鐘獎到商業活動，每次現身都是全場焦點。...

舒華打工奶音連線請求子瑜1事　結巴真實反應萌翻網

南韓人氣女團(G)I-DLE台灣成員舒華自五月起開始主持網路節目《Workdol》，親自體驗不同職業的辛勞。在最新一集中...

Rain一家四口罕見同框！愛女暴風抽高正面曝光

「亞洲舞王」Rain（鄭智薰）2017年與女演員金泰希結婚，兩人婚後育有兩女。一向對家人十分保護且低調的他，日前被網友捕...

結婚曾卡關！蘿莉塔揭「婚前協議細節」認：老公有殺價

曾是「大學生了沒」班底的蘿莉塔在今年元旦接受男友戴偉智求婚，5月份公布懷孕喜訊，7月雙方登記結婚，8月迎來愛女。據悉，蘿莉塔過去曾透露被求婚成功後一度因婚前協議沒談妥而遲遲未登記，近日她鬆口透露最後的婚前協議書細節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。