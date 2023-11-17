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李連杰昔為利智離婚 傳被女兒罵「不配當爹」首回真相

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
李連杰來台宣傳新書。本報資料照片
李連杰來台宣傳新書。本報資料照片

李連杰昨日出席「超越生死」心靈講座，他一開場便幽默自嘲「我還沒死」，他笑說，有網友虧他「死了那麼多次都沒死」，但其實最近25年來，他都在潛心學習佛法，他今日則接受「TVBS」專訪，提到網路上瘋傳李連杰再婚後，與前妻女兒李思關係鬧翻，還被罵「不配當爹」，他首度破除謠言，表示女兒不堪其擾，甚至會向他抱怨：「我根本沒有罵爸爸」，李連杰也早就看開，對不實傳言不以為意。

李連杰表示，女兒過去總是生氣的向他抱怨：「我根本沒有罵爸爸，為什麼大家都拿我的照片說我罵人。」但李連杰笑說，在幾年之後女兒們也懂得思考全想開了，「其實世界上的每個地方都有自己的規則，像是大麻，很多地方都合法，但有些地方就是非法的，這就是秩序和規則」。

此外，李連杰也提及自己與利智所生的小女兒Jada，曾經飽受憂鬱症之苦，他透露，自己當時非常焦慮，「我記得她13歲時最嚴重，我那時候非常焦慮，無法感受她的痛苦，也不知道怎麼幫助她，害怕她隨時會想不開」。李連杰更坦言自己的過錯：「我以前犯了錯，因為當時我沒有很重視這個問題，後來我向女兒道歉，坐下來與跟她做朋友開始交流，去聆聽、了解她。」

至於Jada深受憂鬱症所苦，李連杰透露是從小女兒Jada遠赴美國菲利普斯學院就讀經過開始，「她覺得無法跟我們溝通，甚至決定去美國念書時，她告訴我們如果不去美國，在這個空間活不下去」，不過，後來某天小女兒突然告訴他自己想學藏傳佛教，「她（Jade）在美國接觸了很多靈修相關的東西，說有點像頭痛吃止痛藥，但無法根本解決問題，所以想試試根本的了解宗教，我不能說我幫到她，我覺得反而是她幫助我，沒想過10幾歲的孩子就會思考人生問題，他們現在所承受的壓力是來自全世界的，但我到了30歲才開始思考這些」。

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李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。圖／摘自李連杰IG
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