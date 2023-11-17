Rain一家四口罕見同框！愛女暴風抽高正面曝光
「亞洲舞王」Rain（鄭智薰）2017年與女演員金泰希結婚，兩人婚後育有兩女。一向對家人十分保護且低調的他，日前被網友捕捉他與金泰希在洛杉磯接小孩的畫面，一家四口罕見同框，女兒們的近況也一併曝光。
Rain日前與金泰希一起接小孩的畫面被網友用行車紀錄器捕捉，Rain手抱一個走在前頭，金泰希則身穿白色洋裝在後面緊牽大女兒，她的身高已經直逼媽媽腰間，同樣穿著洋裝，一蹦一跳的模樣十分俏皮，雖然拍不清五官，不過從畫面看有遺傳到父母的好基因。這段影像曝光讓網友直呼：「根本就是偶像劇！」據Rain先前透露女兒們都有媽媽的雙眼皮，加上金泰希本來就是天然美人，女兒們自然也遺傳到媽媽的高顏值。
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