結婚曾卡關！蘿莉塔揭「婚前協議細節」認：老公有殺價

曾是「大學生了沒」班底的蘿莉塔在今年元旦接受男友戴偉智求婚，5月份公布懷孕喜訊，7月雙方登記結婚，8月迎來愛女。據悉，蘿莉塔過去曾透露被求婚成功後一度因婚前協議沒談妥而遲遲未登記，近日她鬆口透露最後的婚前協議書細節。

蘿莉塔3月份接受《聯合報》訪問時，曾透露求婚後遲遲未結婚登記的原因，「男生那邊出協議給我，我覺得都沒有問題，但我唯一要求就是要加一條外遇條款，這外遇條款就是雙方任何一方偷吃被抓到，就是要賠給對方300萬」，她解釋因為雙方財產分開，若一方偷吃就要被罰款，「我覺得合理，可是他居然跟我說可不可以少100萬，200萬就好」。

據《三立新聞網》報導，蘿莉塔近來鬆口最後婚前協議的細節，坦言老公殺價將賠款從300萬改成200萬，不過她則強調協議只是以防萬一。此外，被問到生了女兒後老公是否會覺得失寵？蘿莉塔則笑說不會，因為夫妻倆顧小孩常常累到沒力氣說話。

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