親弟涉「共諜案」遭起訴！郭書瑤「看到新聞」回應了
郭書瑤的弟弟郭伯廷為退役的扯鈴教練，因涉「共諜案」今檢方將主嫌魯紀賢、郭伯廷等10人依違反「國家安全法」起訴。郭書瑤剛透過經紀人回應：「有看到新聞了，一切交由律師處理謝謝大家關心。」
郭書瑤弟弟今年7月因為涉案鬧上新聞，當時郭書瑤出席活動時被媒體問到此事，坦言「有被嚇到」，她透露弟弟有傳訊向她道歉並稱：「姊姊好難當。」她當時有解釋弟弟是因為找工作意外被捲入共諜案，其他細節不清楚。
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