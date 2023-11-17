昔「嘴歪臉腫」遭疑中風！61歲馬景濤曝光近照網看呆
61歲瓊瑤劇男星馬景濤，今年9月出席活動時，被網友質疑臉歪嘴斜的他疑似小中風，不過他日昨曬出現身藝術展的照片，看起來依舊帥氣。但照片中他與大陸女歌手多次牽手，又引起網友熱議，是否要公開戀情？
照片中的馬景濤一直緊握48歲女歌手白雪的手，乍看還以為他要官宣新戀情，粉絲留言：「要幸福哦！」似在祝福。但他在微博寫下：「『完形』之旅豐艷綻放，北京798」，分享在北京支持好友白雪和王菲藝術展。
馬景濤情路精彩，與唐韻、吳佳尼離婚後，今年7月傳出疑似有新歡，一名女網友曬出兩人合影，發文說：「偶像成了愛人！你是最棒最牛的好演員！永遠的呂洞賓！兒時夏天滿滿的回憶！離了2次婚，我也不介意，因為她們都不懂得珍惜你，我懂！」似乎想要宣示主權，不過因為鬧上新聞該網友隨即刪文。馬景濤至今也未對此事作出回應。
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