沈文程出事了！騎重機撞山壁、摔入溪中爆動不了

沈文程下個月9日唱進高流，舉辦「國際沈文程日 十二月九彼下暗 巡迴演唱會」，16日邀請特別嘉賓李子森共同造勢，並宣布明年５月1日返場台北國際會議中心。提及先前遭誤傳落海身亡，他直呼是掉進大甲溪，又不是太平洋，且過去騎重機歷經生死關頭，已學會自我保護，並稱無論騎車還是釣魚，現在都是裝備派，重點是要帥。

他稱音樂、釣魚、心靈、大自然就是現在的人生四寶，之所以傳出烏龍死訊，是自己站在石頭上要撿掉落的東西，不慎打滑，只是平常獨來獨往，親友有所擔心總是難免，他說：「也是！年紀也不小了，我以前常常跌倒，有次騎車摔進溪裡，被壓得動彈不得，差點回不來。」

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過去他喜歡騎著重機四處跑，可是接二連三發生重大意外，像是掉入溪中、直撞山壁，第一時間怕被認出，不敢拿下安全帽，「我命會留下來，是上天給我警告，還有山神祖靈保佑我，現在就騎帥不騎快。」

而他第2段婚姻結束近20年，有無再婚打算？沈文程驚呼不可能啦，「這個年紀會被笑啦，臨老入花叢。」表示沒有機會認識新朋友，加上處於單身狀態實會產生很多靈感，演唱會購票請洽年代售票。

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沈文程(右)邀請李子森擔任「國際沈文程日 十二月九彼下暗 巡迴演唱會」高雄場嘉賓。圖／大大娛樂提供 沈文程(右)非常欣賞李子森。圖／大大娛樂提供 沈文程曾傳出烏龍死訊。圖／大大娛樂提供

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