謝祖武「偷窺」兒戀愛！20歲謝展榮單身嘆：沒錢交女友

謝祖武20歲的兒子謝展榮因演出TVBS「有生之年」受矚目，18歲後爸媽給他19萬存款，表明日後不再負擔他的學費、生活費，大學生活過的苦哈哈，現在單身，自嘲：「沒錢怎麼交女友？」但坦言曾交往過3任，國中時談初戀，還被謝祖武「偷窺」，爆料給媒體，但他笑說不會生氣，「因為是事實」。

謝展榮形容，國中時談的戀愛，比較像是一群朋友出去玩，最多只是牽牽小手、吃碗豆花，他不會和爸媽分享感情生活，但謝祖武進行「實體上的偷窺」，謝展榮被爸爆料，上了新聞之後才知自己被偷看，但為爸爸澄清，可能只是「剛好路過」，不是刻意跟蹤。

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「有」劇中謝展榮飾演鄭元暢及方志友的兒子，對於戲裡戲外的父子關係，謝展榮形容：「有像的地方，但總歸來說不太像。」鄭元暢的角色比較溫柔，但謝祖武的教育偏傳統。謝展榮自招小時候很皮、很難教，爸媽也有像劇中一樣被叫到學校問話，但謝祖武都沒有因此生氣，因為也都是小事。

謝展榮現在是北藝大三年級學生，但行為卻很老派，甚至沒在用社群網站，為了宣傳「有」劇才開了帳號，但也沒在經營，若有粉絲留言、告白，可能也會遭他「不讀不回」。TVBS原創劇集「有生之年」14日起，週一至週五晚間8點、每週六晚間10點在TVBS42頻道播出。

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謝展榮自稱現在單身。記者王聰賢／攝影 謝展榮透露曾教過3任女友。記者王聰賢／攝影 鄭元暢(左)和劇中兒子謝展榮互動自然有趣。圖／TVBS提供

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