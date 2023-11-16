快訊

鐵飯碗人人喊打…走頭無路「屈就考公職」 頂大公務員曝辛酸

拜登稱以色列同意「暫停」攻勢 見一旁布林肯欲言又止

謝祖武「偷窺」兒戀愛！20歲謝展榮單身嘆：沒錢交女友

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
謝祖武(右起)和兒子謝展榮及老婆。圖／摘自臉書
謝祖武(右起)和兒子謝展榮及老婆。圖／摘自臉書

謝祖武20歲的兒子謝展榮因演出TVBS「有生之年」受矚目，18歲後爸媽給他19萬存款，表明日後不再負擔他的學費、生活費，大學生活過的苦哈哈，現在單身，自嘲：「沒錢怎麼交女友？」但坦言曾交往過3任，國中時談初戀，還被謝祖武「偷窺」，爆料給媒體，但他笑說不會生氣，「因為是事實」。

謝展榮形容，國中時談的戀愛，比較像是一群朋友出去玩，最多只是牽牽小手、吃碗豆花，他不會和爸媽分享感情生活，但謝祖武進行「實體上的偷窺」，謝展榮被爸爆料，上了新聞之後才知自己被偷看，但為爸爸澄清，可能只是「剛好路過」，不是刻意跟蹤。

延伸閱讀：打敗「航海王」的男人！謝祖武兒脫褲遭直擊「長大了」

「有」劇中謝展榮飾演鄭元暢及方志友的兒子，對於戲裡戲外的父子關係，謝展榮形容：「有像的地方，但總歸來說不太像。」鄭元暢的角色比較溫柔，但謝祖武的教育偏傳統。謝展榮自招小時候很皮、很難教，爸媽也有像劇中一樣被叫到學校問話，但謝祖武都沒有因此生氣，因為也都是小事。

謝展榮現在是北藝大三年級學生，但行為卻很老派，甚至沒在用社群網站，為了宣傳「有」劇才開了帳號，但也沒在經營，若有粉絲留言、告白，可能也會遭他「不讀不回」。TVBS原創劇集「有生之年」14日起，週一至週五晚間8點、每週六晚間10點在TVBS42頻道播出。

延伸閱讀：鄭元暢「有生之年遺照」選擇金髮照有洋蔥 愛情觀逼哭方志友

謝展榮自稱現在單身。記者王聰賢／攝影
謝展榮自稱現在單身。記者王聰賢／攝影
謝展榮透露曾教過3任女友。記者王聰賢／攝影
謝展榮透露曾教過3任女友。記者王聰賢／攝影
鄭元暢(左)和劇中兒子謝展榮互動自然有趣。圖／TVBS提供
鄭元暢(左)和劇中兒子謝展榮互動自然有趣。圖／TVBS提供

相關新聞

沈文程出事了！騎重機撞山壁、摔入溪中爆動不了

沈文程下個月9日唱進高流，舉辦「國際沈文程日 十二月九彼下暗 巡迴演唱會」，16日邀請特別嘉賓李子森共同造勢，並宣布明年...

楊貴媚早知侯孝賢病情 讚台灣影視圈沒洩密「很溫暖」

國際名導侯孝賢被歐美媒體曝光罹患阿茲海默症，消息震驚影壇，影后楊貴媚16日出席公視人生劇展「暗潮」記者會，坦言對此「很早...

謝祖武「偷窺」兒戀愛！20歲謝展榮單身嘆：沒錢交女友

謝祖武20歲的兒子謝展榮因演出TVBS「有生之年」受矚目，18歲後爸媽給他19萬存款，表明日後不再負擔他的學費、生活費，...

被直擊街邊狂吻富二代男友肉體！蔡瑞雪羞吐原因兼放閃

27歲的「北一女神」蔡瑞雪被拍到與31歲富二代DJ、微風代言人孫麥傑甜蜜約會，不顧旁人眼光當街親吻、擁抱，蔡瑞雪5分鐘內狂吻孫麥傑鎖骨

不藏了！明道曝光愛女照 「臉頰全是肉」萌樣首曝光

43歲男星明道在2020年時閃婚前女團KISS成員王婷萱，並育有一子，他在今年初喜開性別趴，宣布老婆懷二寶後，日前順利迎接女兒誕生，如今一兒一女湊了一個「好」字。今日他再度曝光與女兒的合照，罕見曝光女兒的模樣，萌翻一票網友。

《無人島的DIVA》未撤道具引抗議！劇組緊急道歉滅火

由朴恩斌、蔡鍾協、車學沇等人主演的韓劇《無人島的DIVA》，講述一名少女被困在無人島15年後重拾歌手夢的故事，題材新鮮有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。