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被直擊街邊狂吻富二代男友肉體！蔡瑞雪羞吐原因兼放閃

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
蔡瑞雪(右)認愛孫麥傑。圖／截圖自IG
蔡瑞雪(右)認愛孫麥傑。圖／截圖自IG

27歲的「北一女神」蔡瑞雪被拍到與31歲富二代DJ、微風代言人孫麥傑甜蜜約會，不顧旁人眼光當街親吻、擁抱，蔡瑞雪5分鐘內狂吻孫麥傑鎖骨、手臂。大方認愛後兩人高調放閃，蔡瑞雪也透露為何狂親孫麥傑手臂、鎖骨，分享兩人依偎在一起的合照，並說：「親手臂是在開玩笑啦！」

被爆戀情後，蔡瑞雪先是大方回應：「兩人剛開始交往，希望大家給予祝福，感謝。」孫麥傑也不藏了，在IG限時動態上分享兩人都抱著卡通人物Elmo的玩偶親吻組合照，並說：「一樣是天秤座寶寶。」兩人生日都在10月。孫麥傑同時是DJ、創作歌手、廣告公司創意總監、KOL，過去還曾是法律高材生，與微風集團策略長廖曉喬相識，才成為微風代言人。

孫麥傑(上)放閃蔡瑞雪。圖／截圖自IG
孫麥傑(上)放閃蔡瑞雪。圖／截圖自IG

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