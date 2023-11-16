不藏了！明道曝光愛女照 「臉頰全是肉」萌樣首曝光
43歲男星明道在2020年時閃婚前女團KISS成員王婷萱，並育有一子，他在今年初喜開性別趴，宣布老婆懷二寶後，日前順利迎接女兒誕生，如今一兒一女湊了一個「好」字。今日他再度曝光與女兒的合照，罕見曝光女兒的模樣，萌翻一票網友。
明道今年8月底喜迎女兒，還開心曝光與女兒一同入睡的照片，今（16）日他突然再度曝光女兒照片，照片中只見他抱著女兒，並寫道：「正在熟睡的小北鼻」，而他也首度讓女兒的臉曝光，肉嘟嘟的臉頰讓網友們暴動留言喊：「好有愛的爸爸」、「真的好可愛，好想抱一抱」、「哇，胖寶寶好可愛」、「霸總變霸總」、「超級奶爸上線」。
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