《無人島的DIVA》未撤道具引抗議！劇組緊急道歉滅火

由朴恩斌、蔡鍾協、車學沇等人主演的韓劇《無人島的DIVA》，講述一名少女被困在無人島15年後重拾歌手夢的故事，題材新鮮有趣且穿插懸疑線索在其中，加上眾演員們演技在線，在網上一直有很高的討論度。不過為了拍攝島上求救劇情，劇組在拍攝完畢後道具遲遲未撤引來當地居民不滿，抗議環境被破壞引起爭議。

《無人島的DIVA》其中一段劇情是飾演女主角徐木河的朴恩斌，在島上用石頭排出SOS求救訊息的場景，該地實際位於濟州島的西歸浦市安德面的黃牛地海岸，根據本月13日由《濟州日報》發布的報導中稱：「《無人島的DIVA》在拍攝完後道具未妥善銷毀。」有位受訪的居面出面指責：「我經常在濟州島看到電視劇拍攝，但這是我第一次看到拍攝後如此不負責任地忽視清理工作。另外也經常有人投訴在市區拍攝電視劇時，會因為噪音或交通限制而受到影響，但在這種情況下，環境破壞問題似乎更為嚴重。」嚴厲批評劇組未撤道具行為。

圖／擷自instagram

對此，《無人島的DIVA》劇組也緊急出面道歉滅火，承諾將場地盡快恢復原狀。而這並不是第一次《無人島的DIVA》拍攝期間引發的爭議，在今年5月節目播出之前，一名40多歲的男子在首爾鐘路區昌信洞的拍攝場地投擲磚塊，導致一名女工作人員受傷。該名男子稱拍攝期間的噪音及光線影響自己的睡眠，憤怒之下扔了磚塊，這也引發了劇組拍攝時噪音污染超標的懷疑。

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