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43歲女星意外懷上第3胎 向醫生道歉「對不起我懷孕」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
何嘉文(右起)、羅美玲和羅美玲的媽媽出席中醫調理記者會。記者林怡秀／攝影
何嘉文(右起)、羅美玲和羅美玲的媽媽出席中醫調理記者會。記者林怡秀／攝影

43歲羅美玲開心宣布懷上第3胎，她今和何嘉文出席中醫調理記者會，害羞表示肚裡的寶寶已經4個多月，坦言自己也很意外，「因為是在安全期，所以我和老公都很傻眼，但既然寶寶來了，就代表他跟定我們。」她表示現在還不知道性別，不過老公Terry(江振愷)已經決定去結紮，她生完這胎就會封肚。

羅美玲本來看中醫要調理身體減肥，沒想到寶寶卻在此時報到，讓只好跟醫生道歉，「我跟醫生說對不起，我懷孕了，醫生說沒關係，那我就幫妳調理孕期。」她說和老公因為彼此都很忙，所以性生活已經減少很多，「大概一個月一次吧，沒想到就那一次中了。」她說不管男女都好，只要寶寶健康就行，而她懷孕至今除了一開始容易累，並沒有特別不舒服，寶寶相當天使。

羅美玲也分享已取好三寶的乳名，她說因明年是龍年，所以想了很多跟「龍」相關的乳名 ，例如「龍鬚糖」、「龍貓」、「七龍珠」、「龍捲風」，她覺得這一胎肚子大得滿快，一直覺得有個小包子在身體裡，也希望取為「小籠包」。

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