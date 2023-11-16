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李連杰來台露面一身黑 親自喊話「我還沒死！」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
李連杰出席大愛心靈講座。記者王聰賢／攝影
李連杰出席大愛心靈講座。記者王聰賢／攝影

李連杰今出席「超越生死」心靈講座，他一開場便幽默自嘲「我還沒死」，他笑說，有網友虧他「死了那麼多次都沒死」，但其實最近25年來，他都在潛心學習佛法，很多人知道他拍電影，「但不是太多人知道我在努力了解生死是什麼，也因為疫情，讓我有契機推出了這本著作」，主持人還好奇問在場聽眾誰看過電影「少林寺」，李連杰急忙阻止「千萬別舉手，會曝露年齡！」笑翻全場，也看出國際巨星幽默的一面。

他表示當時是在台灣皈依，後來飛美國拍片，他認為靠外人支撐的快樂並非真正的快樂，「我拍電影賺美金怎麼會不快樂？但看到別人賺更多，我就不快樂，這樣的快樂只是短暫的，我覺得生命的過程就是要活得明白，不同的年齡有不同的快樂，所以快樂也很難去定義。」

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