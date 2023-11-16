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格雷女、美乳女神化身「蜘蛛夫人」 搶攻明年2月檔期

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
達珂塔強生主演「蜘蛛夫人」首支預告曝光。圖／索尼影業提供
達珂塔強生主演「蜘蛛夫人」首支預告曝光。圖／索尼影業提供

索尼漫威蜘蛛人宇宙持續擴張，最新電影「蜘蛛夫人」終於在昨晚曝光首支預告，再度引爆對各個角色特殊能力以及故事時間線的推測討論。「蜘蛛夫人」由影集「醜聞真相」的導演S. J. 克拉克森執導，期待賦予這位萬眾矚目的漫威角色全新的面貌。

該片網羅人氣女星「格雷女」達珂塔強生，與「高校十八禁」的「美乳女神」席德妮史威尼聯手拯救世界，達珂塔對於能夠飾演這位話題超級英雄直呼超級興奮，同樣也是首次擔綱超英電影的席德妮，更提到當她獲知得到「蜘蛛女」這個角色時，她簡直嚇壞了，並且直接跑到漫畫店裡把所有提到蜘蛛女的漫畫都買回家，直呼：「「蜘蛛夫人」是一部與眾不同的超級英雄電影，絕對超出大家的想像！」

在今天曝光的首支預告中，飾演凱西的達珂塔強生偶然發現她有預知未來的能力，能夠看到即將到來的致命危機，這也將大大改變她原本擔任救護車急救員的生活。不管是在餐廳外還是地鐵站中看到的幻象，都有一位身穿全黑戰服的神秘人物，在追殺她與另外三位女孩夥伴，困惑的凱西必須搞清楚她們之間的複雜關係，並且帶領三位女孩對抗未知的強大反派。「蜘蛛夫人」預計2024年2月14日在台上映。

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