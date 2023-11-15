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打敗宋慧喬「黑暗榮耀」 韓孝周當媽大鐘獎封后！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
韓孝周以戲劇「MOVING異能」獲視后。圖／摘自startoday
韓孝周以戲劇「MOVING異能」獲視后。圖／摘自startoday

​​南韓第59屆大鐘獎今（15）日晚間揭曉，今年到場明星不若往年，星光黯淡不少，也讓這個和「青龍獎」、「百想藝術大賞」並稱南韓三大電視電影獎的盛典冷清許多，女星方面韓孝周、廉晶雅、金瑞亨盛裝出席，韓孝周以超能劇「MOVING異能」拿下視后，視帝則由崔岷植以「地下菁英」奪下，他未到場僅以視訊表達感謝。

韓孝周打敗宋慧喬的「黑暗榮耀」、高賢廷的「假面女郎」演出，順利封后，她表示獲獎有些不好意思，認為這個獎項不是屬於她，而是替「MOVING異能」全體工作人員拿下的，畢竟她因為該劇獲得好評不是個人的功勞，而是導演、編劇、工作人員及對手演員的共同努力才使得她的角色閃耀。

她也表示在劇中飾演媽媽的角色，一度掙扎自己是否太年輕，曾考慮辭演，但因為劇本實在正義又溫暖讓她決定演出，最後也說希望善良的人在世上能獲幸福。

延伸閱讀：韓孝周曝有憂鬱症 「MOVING異能」以媽當範本

第59屆大鐘獎重要戲劇獲獎名單

最佳劇集作品獎：「MOVING異能」

最佳系列導演獎：姜允成（地下菁英）

最佳劇集男主角獎：崔岷植（地下精英）

最佳劇集女演員獎：韓孝周（MOVING異能)

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