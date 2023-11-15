謝盈萱喊話想再奪金 竟喊「F」開頭單字贈新科影后
金馬獎「Golden Flow - 金馬60互動展」在信義區香堤大道開幕，並找來謝盈萱擔任揭幕嘉賓，並現身導覽，她這次將在本月25日的金馬獎頒獎典禮上和陳淑芳、李心潔、桂綸鎂、陳湘琪一同頒發最佳女主角獎，她直言不緊張，更自嘲說要喊「F」開頭的英文單字恭喜新科影后。
謝盈萱去年曾在金鐘獎頒獎典禮語出驚人，意外爆出「F」開頭的英文不雅字詞，這次則笑說「可能會說F…Fabulous！（精彩）或者不管誰得獎我都說Awesome（優秀）」，也說有其他影后相陪，所以並不緊張，目前也已正在準備紅毯戰袍，「讓大家一起美，我就是配合大家」。
過往曾在金馬獎負責主持人、入圍以及頒獎人，被問哪個難度最高，她笑說應該是主持最難，「入圍就是已經做完該做的事情，坐在那邊就好」。謝盈萱帶領媒體一起體驗展覽，穿梭廊道跟隨著聲音、影像與互動環節，更開心拿起小金馬獎座拍照留念，激動喊：「居然可以再度手握金馬，上次拿到是5年前了，希望下次可以再拿到！」第60屆金馬獎頒獎典禮將於11月25日在國父紀念館舉行。
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