柯以柔堅決不再婚 親吐第二春卡關最大原因

柯以柔今出席「收集愛‧疊幸福」台北家扶歲末送暖慈幼大會擔任愛心大使，幫助弱勢家庭募集福袋愛心捐款，她和前夫郭宗坤離婚官司長達4年之久，去年7月終於恢復單身，問她有第二春嗎？她嘆忙著工作和照顧小孩，根本沒有時間也沒心思談戀愛，「我現階段真的沒機會認識異性，連戀愛這件事都沒想過。」

柯以柔說，目前思考的都是孩子的課業和陪伴問題，雖然她不排斥認識新朋友，但她也沒多餘的時間，對於小甜甜離婚出現新歡，她離了1年多卻還沒有，她大笑「我朋友也都紛紛截圖給我看，說妳看看，但我真的完全沒有追求者」，她坦言在經歷過一段婚姻之後，很怕要去面對選擇，「我們沒辦法去讓別人一定要去接納妳有3個孩子的這件事，或是對方一開始說，可以接受妳有3個小孩，但後面可能會覺得妳花在小孩的時間比較多，我有思考過這問題，我真的很怕別人要我去選擇。」

也因此她目前還是以小孩為重，她也絕對不可能再婚，「當然前一段會讓我有點忐忑，但我是真的沒這個想法，而且我年紀到了，真的沒辦法再生小孩。」而她和前夫的60坪愛巢也準備賣掉，雙方關係趨於和緩，可以順利溝通。

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