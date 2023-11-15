快訊

外資買超台股469億元！改寫歷史第五紀錄 買超榜首竟是它

迪士尼明年離台！5個基本頻道懸缺 9個候選頻道有望遞補

藍白二次政黨協商決議民調定勝負 近日公布民調一次看

不只會演戲 陳家逵彈琴影片流出：聽2次就能彈出來

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
陳家逵不只是會演戲，還是鋼琴彈奏高手。圖／民視提供
陳家逵不只是會演戲，還是鋼琴彈奏高手。圖／民視提供

藝人陳家逵演出民視8點檔「愛的榮耀」，戲開播後獲得觀眾好評，他飾演吳婉君、陳又榕的舅舅「李正東」，角色個性活潑又逗趣，受封「國民小舅舅」。參與過多部影集、舞台劇的演出，也是表演老師的他，不僅演技精湛，其實他還彈了一手好鋼琴，連陌生的音樂，也只要聽過2次，雙手立刻能彈奏出美妙音樂。

首次演出8點檔，陳家逵直呼是「全新的大挑戰」，坦言多機作業需要時間適應，不過硬底子的他，很快就上手，甚至熱心幫助許多後輩。陳家逵表示角色「李正東」在眾人眼中，是個不學無術、做事三分鐘熱度的浪蕩子，但其實個性浪漫，是個希望被需要的、覺得重要的人。

日前陳家逵在社群發佈自己彈奏「愛的榮耀」插曲「傻孩子」的影片，也是同劇演員洪浩竣的歌曲，沒想到引起網友討論：「原來陳家逵很會彈鋼琴！」他透露當初本來想選音樂系，但高中老師認為他更適合表演科系，才一頭栽進表演到現在，而彈奏鋼琴則自我療癒的方式。

洪浩竣劇中則飾演檢察官「高子陽」，他看到陳家逵演奏自己的歌曲，第一時間就留言表達自己的感激心情，雖然雙方在劇中很少有對手戲，但私底下遇到也會聊到音樂創作，熱愛演戲又愛唱歌的他說，這次有幸跟前輩陳家逵有戲劇合作，也期待將來在音樂方面有更多交流。

延伸閱讀

By2雙胞胎再進化！？網一看照嚇呆：以為組合又換人了

蒼井空引退消失6年　鬆口認兒遭霸凌「媽媽是AV女優」

小侯佩岑美國自駕「險掉下山崖」 還原驚悚過程

伊能靜發長文報喜「這是我最好的一生」 暖哭一票網友

相關新聞

不只會演戲 陳家逵彈琴影片流出：聽2次就能彈出來

藝人陳家逵演出民視8點檔「愛的榮耀」，戲開播後獲得觀眾好評，他飾演吳婉君、陳又榕的舅舅「李正東」，角色個性活潑又逗趣，受

愷樂爆密婚醫師3年鬧婚變 舊愛揭驚人真相

淡出演藝圈3年的愷樂，今被周刊爆料結婚又離婚，並傳出可能返台復出演藝圈，然而這陣子她跟所有友人幾乎斷聯，唯獨和舊愛嘻哈歌...

「北一女神」蔡瑞雪死會了！認愛富二代甜喊：希望祝福

27歲的「北一女神」蔡瑞雪被拍到與31歲富二代DJ、微風代言人孫麥傑甜蜜約會，不顧旁人眼光當街親吻、擁抱，她透過經紀人大...

林襄遭友人背後捅刀 罕發文吐心聲「為什麼會這麼恨我？」

啦啦隊女神林襄爆紅這一年多以來，除了會遭到酸民攻擊，近日她難得吐露心聲，被朋友在背後散布謠言，讓她感到很難過

愷樂神隱3年傳秘婚又離婚 返台謀復出演藝圈

愷樂3年前遭周揚青爆料插足她和羅志祥戀情，她在社群道歉後便神隱至今，如今羅志祥早已復出，但愷樂除了傳出祕婚，再沒有其他消

曾敬驊吐「刻在」最衝擊！執著個性因表演而放下

曾敬驊剛出道就演出「返校」、「刻在我心底的名字」受矚目，接受「MilkX」雜誌專訪，提到當時「最衝擊的應該是發現表演的角...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。