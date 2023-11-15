不只會演戲 陳家逵彈琴影片流出：聽2次就能彈出來

藝人陳家逵演出民視8點檔「愛的榮耀」，戲開播後獲得觀眾好評，他飾演吳婉君、陳又榕的舅舅「李正東」，角色個性活潑又逗趣，受封「國民小舅舅」。參與過多部影集、舞台劇的演出，也是表演老師的他，不僅演技精湛，其實他還彈了一手好鋼琴，連陌生的音樂，也只要聽過2次，雙手立刻能彈奏出美妙音樂。

首次演出8點檔，陳家逵直呼是「全新的大挑戰」，坦言多機作業需要時間適應，不過硬底子的他，很快就上手，甚至熱心幫助許多後輩。陳家逵表示角色「李正東」在眾人眼中，是個不學無術、做事三分鐘熱度的浪蕩子，但其實個性浪漫，是個希望被需要的、覺得重要的人。

日前陳家逵在社群發佈自己彈奏「愛的榮耀」插曲「傻孩子」的影片，也是同劇演員洪浩竣的歌曲，沒想到引起網友討論：「原來陳家逵很會彈鋼琴！」他透露當初本來想選音樂系，但高中老師認為他更適合表演科系，才一頭栽進表演到現在，而彈奏鋼琴則自我療癒的方式。

洪浩竣劇中則飾演檢察官「高子陽」，他看到陳家逵演奏自己的歌曲，第一時間就留言表達自己的感激心情，雖然雙方在劇中很少有對手戲，但私底下遇到也會聊到音樂創作，熱愛演戲又愛唱歌的他說，這次有幸跟前輩陳家逵有戲劇合作，也期待將來在音樂方面有更多交流。

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