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「北一女神」蔡瑞雪死會了！認愛富二代甜喊：希望祝福

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
蔡瑞雪大方認愛新歡。圖／截圖自IG
蔡瑞雪大方認愛新歡。圖／截圖自IG

27歲的「北一女神」蔡瑞雪被拍到與31歲富二代DJ、微風代言人孫麥傑甜蜜約會，不顧旁人眼光當街親吻、擁抱，她透過經紀人大方認了戀情：「兩人剛開始交往，希望大家給予祝福，感謝。」根據「鏡週刊」報導，兩人在華山文創園區約會，期間蔡瑞雪情不自禁，5分鐘內狂吻孫麥傑鎖骨、手臂，完全是熱戀小情侶互動。孫麥傑同時是DJ、創作歌手、廣告公司創意總監、KOL，過去還曾是法律高材生，與微風集團策略長廖曉喬相識，才成為微風代言人。

孫麥傑經常現身時尚場合。圖／截圖自IG
孫麥傑經常現身時尚場合。圖／截圖自IG

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