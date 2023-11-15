「北一女神」蔡瑞雪死會了！認愛富二代甜喊：希望祝福
27歲的「北一女神」蔡瑞雪被拍到與31歲富二代DJ、微風代言人孫麥傑甜蜜約會，不顧旁人眼光當街親吻、擁抱，她透過經紀人大方認了戀情：「兩人剛開始交往，希望大家給予祝福，感謝。」根據「鏡週刊」報導，兩人在華山文創園區約會，期間蔡瑞雪情不自禁，5分鐘內狂吻孫麥傑鎖骨、手臂，完全是熱戀小情侶互動。孫麥傑同時是DJ、創作歌手、廣告公司創意總監、KOL，過去還曾是法律高材生，與微風集團策略長廖曉喬相識，才成為微風代言人。
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