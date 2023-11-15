林襄遭友人背後捅刀 罕發文吐心聲「為什麼會這麼恨我？」

啦啦隊女神林襄爆紅這一年多以來，除了會遭到酸民攻擊，近日她難得吐露心聲，被朋友在背後散布謠言，讓她感到很難過。

林襄14日在threads發文提到，這陣子發現工作上沒有什麼交集的朋友，會在外面八卦她，或是發文影射她，讓她難過感嘆「我專注的做我的事，也不曾傷害誰，明明沒有交集，為什麼會這麼恨我？」以前她總覺得井水不犯河水，每個人都有自己的任務，各自努力，積極做好自己的事情就好，現在她反覆思考回憶，並沒有覺得相處上有任何不妥。

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