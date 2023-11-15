愷樂神隱3年傳秘婚又離婚 返台謀復出演藝圈
愷樂3年前遭周揚青爆料插足她和羅志祥戀情，她在社群道歉後便神隱至今，如今羅志祥早已復出，但愷樂除了傳出祕婚，再沒有其他消息，據「鏡週刊」報導，愷樂已經恢復單身，悄悄回到台灣。
當時愷樂退出演藝圈，被指透過蜜桃姐姐朱安禹介紹，和一位上海醫生結婚，成了醫生娘，但事隔3年，愷樂身邊友人透露，愷樂目前已經離婚，至於婚變原因，知情人士並未講明，只暗示她一人無依無靠，不知未來該何去何從，也傳出她有可能返台復出演藝圈。
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