曾敬驊吐「刻在」最衝擊！執著個性因表演而放下
曾敬驊剛出道就演出「返校」、「刻在我心底的名字」受矚目，接受「MilkX」雜誌專訪，提到當時「最衝擊的應該是發現表演的角色在不知不覺中成為了某部分的你，在喊卡之後還有一些他的狀態、他的感受在真實生活中持續進行著、堆疊著」。
曾敬驊繼續表示：「最初我抱著很大的熱忱面對演員身份與角色，並沒有任何排斥的心理，總是在試著找方法和他、和這樣的自己共存。只是久而久之開始會覺得有點累、內心會覺得蠻辛苦的...卻又在自我對話的時候，發現即使面對每一次角色結束後的不平靜，依舊還是想要繼續演下去。當然，要繼續下去需要克服蠻多問題的，儘管我得說過程始終難熬，不過到現在我沒有浮現想放棄的念頭過。」
曾敬驊並提到，自己過去個性很執著，例如高中時學游泳，就幾乎整天都在游，除了上課之外，下課、社團活動、假日都在游泳中度過，但「表演帶給我的啟發是有很多東西值得去接觸，不用把一件事情看成100%那麼重要，任何事過與不及都不好。表演讓我看見各種各樣的可能、激起想要探索和嘗試的心，只要是我沒有感受過的，其實都值得多去試試、試著開發出新的經驗」。
更多推薦
▪「北一女神」吃披薩太犯規！深溝、腹肌引10倍流量密碼
▪新加坡歌手魏妙如升格當人妻 「台南民宿辦婚禮」
▪九澤CP狂獻第一次 陳零九告白揭親密關係
▪香港首位AV女優來台了 合體杜汶澤在老婆面前痴笑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言