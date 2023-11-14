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曾敬驊吐「刻在」最衝擊！執著個性因表演而放下

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
曾敬驊坦言演出「刻在我心底的名字」後受到衝擊。圖／MilkX提供
曾敬驊坦言演出「刻在我心底的名字」後受到衝擊。圖／MilkX提供

曾敬驊剛出道就演出「返校」、「刻在我心底的名字」受矚目，接受「MilkX」雜誌專訪，提到當時「最衝擊的應該是發現表演的角色在不知不覺中成為了某部分的你，在喊卡之後還有一些他的狀態、他的感受在真實生活中持續進行著、堆疊著」。

曾敬驊繼續表示：「最初我抱著很大的熱忱面對演員身份與角色，並沒有任何排斥的心理，總是在試著找方法和他、和這樣的自己共存。只是久而久之開始會覺得有點累、內心會覺得蠻辛苦的...卻又在自我對話的時候，發現即使面對每一次角色結束後的不平靜，依舊還是想要繼續演下去。當然，要繼續下去需要克服蠻多問題的，儘管我得說過程始終難熬，不過到現在我沒有浮現想放棄的念頭過。」

曾敬驊並提到，自己過去個性很執著，例如高中時學游泳，就幾乎整天都在游，除了上課之外，下課、社團活動、假日都在游泳中度過，但「表演帶給我的啟發是有很多東西值得去接觸，不用把一件事情看成100%那麼重要，任何事過與不及都不好。表演讓我看見各種各樣的可能、激起想要探索和嘗試的心，只要是我沒有感受過的，其實都值得多去試試、試著開發出新的經驗」。

曾敬驊自曝昔日個性很執著。圖／MilkX提供
曾敬驊自曝昔日個性很執著。圖／MilkX提供

曾敬驊抱著很大的熱忱面對演員身份與角色。圖／MilkX提供
曾敬驊抱著很大的熱忱面對演員身份與角色。圖／MilkX提供

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