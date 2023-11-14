初轟蛋表現差自責6年！鄭中基全說了 堅持回家有洋蔥

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聯合報／ 記者林士傑／即時報導
鄭中基將在明年3月9日、52歲生日當天2度攻蛋，讓演出別具意義。記者李政龍／攝影
鄭中基將在明年3月9日、52歲生日當天2度攻蛋，讓演出別具意義。記者李政龍／攝影

鄭中基今年展開「Fragments of Wonder」世界巡演，14日舉行記者會宣布巡演明年3月9日移師小巨蛋，當天正逢他52歲生日，別具意義，會不會邀請嘉賓助陣？他說考量節目編排，暫無嘉賓計畫，「因為5個段落都有自己的故事，如果要找嘉賓，可能就在安可階段。」

提及2017年首度攻蛋，他直言腦海中都是很糟糕的回憶，因為籌備期間正為接拍的電影增胖，無法跑步練氣，導致表現不佳，唱完自責至今，「那次唱得很辛苦，也留下遺憾，所以要來復仇，這次絕對不會接電影。」若又有高酬電影邀約？他改口稱那就會，接著解釋是開玩笑，真的不想再重蹈覆轍。

為了籌備演唱會，他每周跑步3天、每次5公里，沒有工作的周末則全部留給妻小，「因為小朋友一早就上課，下課我也不在家，能夠陪伴的時間我會盡量陪伴，若是沒有拍戲，我也堅持在晚上7點前到家。」顯見他很重視親子時光。其實他去年才帶妻小來台北看煙火跨年，透露有意移居台灣，上回老婆透露有來台灣看房子，他說目前沒有進度。

這次演唱會同時兼任監製，鄭中基說跟導演密集溝通的過程，能夠準確地傳達自己的想法，「監製另一個工作就是要看成本收入，是一個很大的挑戰。」雖然暫無邀請嘉賓的計畫，但他透露女兒會擔任香港場嘉賓，「女兒喜歡唱歌，在家是我聽她唱歌，若覺得她唱得有點吃力，我就會主動教學，可是不想強逼，通常強逼小孩上課，小孩都不喜歡。」

鄭中基對台灣歌迷印象很深刻，「當我在唱的時候，他們都是很專注、很安靜地在聽。」演唱會門票於17日中午12點在寬宏售票、全台萊爾富、OK超商啟售。

鄭中基明年攻蛋舉辦「Fragments of Wonder」世界巡演，同時接任監製。記者李政龍／攝影
鄭中基明年攻蛋舉辦「Fragments of Wonder」世界巡演，同時接任監製。記者李政龍／攝影

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