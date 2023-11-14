快訊

獨居錯過黃金搶救時間...29歲網紅驚傳家中暴斃 好友悲痛證實

疑馬達故障冒黑煙…台鐵1區間車晚間停駛 300旅客受影響

未進入民進黨不分區安全名單 藥師公會理事長黃金舜回應了

同框于冠華現任妻子掀熱議！方文琳親吐和前夫私下互動

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
白冰冰(右)和方文琳在「天知道」中互尬演技。圖／「天知道」劇組提供
白冰冰(右)和方文琳在「天知道」中互尬演技。圖／「天知道」劇組提供

58歲女星方文琳與男星于冠華婚後育有2女，2006年離婚，男方再婚小9歲圈外女友，方文琳先前曬出與前夫現任老婆幫女兒慶生的合照，讓網友狂讚是「地表最佳前妻」，方文琳14日出席「天知道」點燈儀式活動時被問到此事，回應：「還好啊，其實平常也會跟她們聯絡，我們都是家人。」

方文琳在新戲「天知道」中扮演舞蹈老師，製作人白冰冰表示，劇中她和方文琳及呂雪鳳將會大飆演技，她透露原本想讓方文琳演楚楚可憐的角色，沒想到方文琳接到電話時說了一句：「蛤，又是楚楚可憐！」讓她靈機一動，決定讓方文琳改頭換面，劇中飾演一位教舞蹈的老師，因為方文琳平日都有在運動，教跳舞對她不成問題。

方文琳在劇中和飾演冥王的倪齊民有感情糾葛，但兩人其實一別20年，曾在八點檔「慾望人生」中演過夫妻，方文琳和翁家明更是30年前合作過「青梅竹馬」，笑稱是同學會。

她先前和前夫及前夫妻子合照，被稱「地表最佳前妻」，方文琳則低調表示，其實都會和她們聯絡，雖然分手仍是孩子的爸爸，「這是很平常的事情」。

白冰冰長期受玄天上帝照顧，3年前發願要拍攝玄天上帝的故事「天知道」，這3年換了不少編劇團隊，每一組都很優秀，但她一心想找到最契合自己理念的劇本，因最後決定由知名編劇蘇大逸來擔此重任。故事中有不少打戲，特別找了擅長拍攝打戲的導演張藝騰執導，並找了歌手蔡佳麟演唱片尾曲。

延伸閱讀

Selina和男友結婚沒？Ella語帶玄機這樣說

專訪／萬芳在亂葬崗崩潰狂哭 遭另一半撒冥紙不屈服

初轟蛋表現差自責6年！鄭中基全說了 堅持回家有洋蔥

翁家明扮玄天上帝被白冰冰下禁令 喊話俞小凡「忍忍」

相關新聞

曾敬驊吐「刻在」最衝擊！執著個性因表演而放下

曾敬驊剛出道就演出「返校」、「刻在我心底的名字」受矚目，接受「MilkX」雜誌專訪，提到當時「最衝擊的應該是發現表演的角...

初轟蛋表現差自責6年！鄭中基全說了 堅持回家有洋蔥

鄭中基今年展開「Fragments of Wonder」世界巡演，14日舉行記者會宣布巡演明年3月9日移師小巨蛋，當天正...

同框于冠華現任妻子掀熱議！方文琳親吐和前夫私下互動

58歲女星方文琳與男星于冠華婚後育有2女，2006年離婚，男方再婚小9歲圈外女友，方文琳先前曬出與前夫現任老婆幫女兒慶生...

Selina和男友結婚沒？Ella語帶玄機這樣說

Ella今（14）日出席公益活動，聊到Selina日前曬出S.H.E與Selina的兒子小腰果合照，Ella笑說有替小腰果洗屁股，還不小心衣服沾到便便，她驕傲喊「這是我的戰績」；外界猜測Selina與

轉型直播主叫賣虱目魚 女神韓瑜真心話：很努力了

韓瑜主演華視、東森超視8點檔台劇「阿叔」，劇中為了幫謝其文銷售虱目魚，她與王彩樺在網路上開啟直播賣貨人生，從原本的電視台...

孫女被說是余苑綺回來了 余天哽咽：不要再提她

余天和李亞萍今喜迎小孫女，余家次女余苑綺去年8月因大腸癌病逝，今年柔柔在去余苑綺長眠地探視後，便發現懷孕，且預產期就是余...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。