同框于冠華現任妻子掀熱議！方文琳親吐和前夫私下互動

58歲女星方文琳與男星于冠華婚後育有2女，2006年離婚，男方再婚小9歲圈外女友，方文琳先前曬出與前夫現任老婆幫女兒慶生的合照，讓網友狂讚是「地表最佳前妻」，方文琳14日出席「天知道」點燈儀式活動時被問到此事，回應：「還好啊，其實平常也會跟她們聯絡，我們都是家人。」

方文琳在新戲「天知道」中扮演舞蹈老師，製作人白冰冰表示，劇中她和方文琳及呂雪鳳將會大飆演技，她透露原本想讓方文琳演楚楚可憐的角色，沒想到方文琳接到電話時說了一句：「蛤，又是楚楚可憐！」讓她靈機一動，決定讓方文琳改頭換面，劇中飾演一位教舞蹈的老師，因為方文琳平日都有在運動，教跳舞對她不成問題。

方文琳在劇中和飾演冥王的倪齊民有感情糾葛，但兩人其實一別20年，曾在八點檔「慾望人生」中演過夫妻，方文琳和翁家明更是30年前合作過「青梅竹馬」，笑稱是同學會。

她先前和前夫及前夫妻子合照，被稱「地表最佳前妻」，方文琳則低調表示，其實都會和她們聯絡，雖然分手仍是孩子的爸爸，「這是很平常的事情」。

白冰冰長期受玄天上帝照顧，3年前發願要拍攝玄天上帝的故事「天知道」，這3年換了不少編劇團隊，每一組都很優秀，但她一心想找到最契合自己理念的劇本，因最後決定由知名編劇蘇大逸來擔此重任。故事中有不少打戲，特別找了擅長拍攝打戲的導演張藝騰執導，並找了歌手蔡佳麟演唱片尾曲。

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