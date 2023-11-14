轉型直播主叫賣虱目魚 女神韓瑜真心話：很努力了

韓瑜主演華視、東森超視8點檔台劇「阿叔」，劇中為了幫謝其文銷售虱目魚，她與王彩樺在網路上開啟直播賣貨人生，從原本的電視台新聞主播轉型成網路直播主，她笑說：「這一部戲幫我開啟很多技能開關。」

韓瑜坦言，從創臉書粉絲團以來，自己只開過一次直播，關於「直播」實在有點陌生，但平常刷抖音與臉書時會看直播，所以大概可以瞭解直播賣貨是什麼樣的狀況。提及一同直播賣貨的王彩樺，韓瑜大讚對方很專業，並興奮表示，王彩樺一開口現場賣貨的情緒跟氛圍完全被拉起來，笑虧自己：「在她身邊我什麼都不是。」

戲裡王彩樺在直播中慘遭網友攻擊，韓瑜則分享自己剛出道時被酸民攻擊的經驗，當年她初次擔任女主角，因為沒經驗，加上當時還有點嬰兒肥，因此畫面看來有些胖，結果被網友吐槽「演技很爛」、「長相很醜」等，種種酸言酸語，令當年剛出道的自己深受打擊，內心更不斷地反問自己：「我已經非常努力了，怎麼還會被大家罵得狗血淋頭？為什麼別人要這樣罵我？我做了什麼十惡不赦的事情嗎？」性格倔強的她，到最後索性不看留言，更加鞭策自己，提醒自己：「既然選擇演戲，我就要做好。」

面對酸民的攻擊，王彩樺則表示，看到不友善的留言時，通常看一看後就會刪掉或封鎖，她認為：「不要影響到本來的粉絲就好。」也會告訴女兒，遇到酸民不要理會，留言不用放心上想留就留，不想留就刪除封鎖。至於被說是陪襯，王彩樺覺得當陪襯沒有關係，因為她一直抱持著老二哲學，笑虧自己：「我從以前就是非常稱職的綠葉。」王彩樺也自認為很會察言觀色，會注意主持人或主角在說什麼，準確判斷該如何接話會加分，所以不會像劇中角色陷入自卑。

商品推薦