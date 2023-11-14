孫女被說是余苑綺回來了 余天哽咽：不要再提她
余天和李亞萍今喜迎小孫女，余家次女余苑綺去年8月因大腸癌病逝，今年柔柔在去余苑綺長眠地探視後，便發現懷孕，且預產期就是余苑綺女兒樂樂的生日，種種巧合讓人聯想是否是余苑綺又以另一個身分重返余家。
被問到看到孫女出生是否會想到綺綺，余天哽咽說「這是喜事，就不要再提到她了」，他坦言時隔1年多，已經都放下了，但當然還是會想到女兒，「拜托你們不要再提她，今天是好日子」，他也鼓勵余祥銓再拚第二胎，「他們生的第一胎剛好是女兒，我很高興，姊姊比較會照顧弟弟妹妹。」他希望第二胎可以拚個男生，還笑說可以傳授余祥銓什麼姿勢才能生男，讓余祥銓哭笑不得。
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