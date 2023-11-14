揭露「台灣好媳婦」佩甄真面目！黃鐙輝全說了

梁舒涵、曾子余、黃鐙輝一起接下2023新北跨河煙火活動主持人，熟識的3人默契不在話下，黃鐙輝充滿信心表示：「我們眼神對到就懷孕了，不是啦！用眼神就能交流一切，沒問題的！」

黃鐙輝分享出道的第1場跨年正是「台灣好媳婦」佩甄所主持的淡水跨年，當時自己是李佩甄的師弟，無酬主持只為了累積經驗，後來李佩甄竟然主動分出主持酬勞，令他十分感動，因此淡水對他來說具有非凡意義，而身為「板凳樂團」主唱，黃鐙輝笑稱：「如果有時間想要校長兼敲鐘，主持人兼歌手來唱一首！」

梁舒涵感到既期待又怕受傷害，因為大型活動主持算是全新挑戰，這次還能見到長達13分14秒的煙火秀，她說：「這次跟我一起看煙火秀的人應該就是要跟我約定1314了吧！一生一世為你們表演，重點是要一生一世支持我喔！」曾子余對煙火秀充滿期待，透露到時可能會澎湃到落淚。

此外，曾子余是黃鐙輝的徒弟，把握機會告白師父黃鐙輝：「煙火施放長度這麼有意義，象徵我和師父會一生一世永不分離！」更自爆：「畢竟我們都看過彼此最真誠的肉體了。」而他跟梁舒涵曾在「女力報到」劇中飾演夫妻，慘遭梁舒涵吐槽：「好險有鐙輝哥在，畢竟他又幽默又知道如何控場，如果只有我跟子余，我怕我們的場子可能比今年冬天還冷。」

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