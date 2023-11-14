韓星金所炫來台快閃13分鐘 爆推擠衝突！

韓星金所炫（金所泫）今（14）日來台出席醫美活動，卻爆出推擠媒體事件，令人遺憾。

金所炫相隔6年訪台，不過這次來台規矩多，1個月前便要求媒台灣體簽訂保密協議才可參加記者會；早上表定11點30分入場，卻臨時喊卡延後15分鐘；開放記者入場不到1分鐘，卻又反悔把記者「1秒推出場」，連官方攝影師都被趕出來，現場秩序相當混亂。

金所炫現身時不受現場混亂影響，甜笑表示：「隔了很久再來台灣，我很開心，透過這個機會來到台灣，感到心情很激動。」她也說喜歡珍珠奶茶、鳳梨酥、小籠包等台灣美食，透露保養肌膚秘訣為「要多喝水，注意紫外線隨時擦防曬乳」，她分享：「從年輕的時候就要開始保養，找到屬於自己保養的方式。」

金所炫（右）來台出席活動。記者梅衍儂／攝影

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