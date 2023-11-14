快訊

郭台銘連署過關「獲總統參選資格」 中選會公告合格連署書90萬2389份

中職／年度MVP入圍一片紅 廖健富與2龍將相爭

政府2套說法？開放團客赴陸限額2千人業者怒 王國材說話了

韓星金所炫來台快閃13分鐘 爆推擠衝突！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
金所炫來台出席活動。記者梅衍儂／攝影
金所炫來台出席活動。記者梅衍儂／攝影

韓星金所炫（金所泫）今（14）日來台出席醫美活動，卻爆出推擠媒體事件，令人遺憾。

金所炫相隔6年訪台，不過這次來台規矩多，1個月前便要求媒台灣體簽訂保密協議才可參加記者會；早上表定11點30分入場，卻臨時喊卡延後15分鐘；開放記者入場不到1分鐘，卻又反悔把記者「1秒推出場」，連官方攝影師都被趕出來，現場秩序相當混亂。

金所炫現身時不受現場混亂影響，甜笑表示：「隔了很久再來台灣，我很開心，透過這個機會來到台灣，感到心情很激動。」她也說喜歡珍珠奶茶、鳳梨酥、小籠包等台灣美食，透露保養肌膚秘訣為「要多喝水，注意紫外線隨時擦防曬乳」，她分享：「從年輕的時候就要開始保養，找到屬於自己保養的方式。」

金所炫（右）來台出席活動。記者梅衍儂／攝影
金所炫（右）來台出席活動。記者梅衍儂／攝影

延伸閱讀

蒼井空引退消失6年　鬆口認兒遭霸凌「媽媽是AV女優」

不要學！男星耍帥玩麥克風線「痛苦吐舌險窒息」 7秒畫面網瘋傳

前最美主播嫁豪門9年罕露面 驚揭「香港留案底」內幕

小侯佩岑美國自駕「險掉下山崖」 還原驚悚過程

相關新聞

孫女被說是余苑綺回來了 余天哽咽：不要再提她

余天和李亞萍今喜迎小孫女，余家次女余苑綺去年8月因大腸癌病逝，今年柔柔在去余苑綺長眠地探視後，便發現懷孕，且預產期就是余...

揭露「台灣好媳婦」佩甄真面目！黃鐙輝全說了

梁舒涵、曾子余、黃鐙輝一起接下2023新北跨河煙火活動主持人，熟識的3人默契不在話下，黃鐙輝充滿信心表示：「我們眼神對到...

韓星金所炫來台快閃13分鐘 爆推擠衝突！

韓星金所炫今（14）日來台出席醫美活動，卻爆出推擠媒體事件，令人遺憾。

說話結巴有原因！GD親解30年秘密「只是想誠實」

韓流巨星GD捲入毒品風波，他13日晚間接受「韓聯社」專訪，非常慎重地回答記者提問。他首先鄭重否認吸毒，對於外界的誤會他沒...

柳俊烈情斷惠利！愛情長跑七年遺憾分手

因合作「請回答1988」假戲真做的韓星情侶柳俊烈、惠利，今天傳出默默分手。他們愛情長跑近七年，是演藝圈中的銀色情侶代表，...

張立東認曾吃掉朋友的牙垢 曾國城嚇瘋「太噁了」

張立東日前上緯來「女王大人」，分享一件自己人生中做過到現在還是會後悔的瘋狂舉動，就是和朋友在聖誕派對上玩國王遊戲，輸得人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。